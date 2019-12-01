Choque con volcadura en avenida Ejército Mexicano deja dos personas lesionadas en El Marqués, Querétaro

Choque con volcadura en avenida Ejército Mexicano deja dos personas lesionadas en El Marqués, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 19:31:40
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El Marqués, Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Servicios de emergencias del municipio de El Marqués, se movilizaron a Ejército Mexicano, en donde se reportó un choque y volcadura, que dejó como saldo importantes daños materiales y al menos dos personas heridas.

El accidente ocurrió, a la altura de Libertadores, en el municipio de El Marqués, aparentemente a causa del presunto exceso de velocidad y la falta de precaución.

Tras el choque y volcadura, se registró la movilización de los servicios de emergencias, por lo que rápidamente, al llegar analistas de Protección Civil, auxiliaron a los involucrados, y determinaron que no requería traslado a un hospital.

Elementos policiales, acudieron a la zona, para tomar conocimiento del accidente y abanderar la zona, mientras los rescatistas auxiliaban a las personas.

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