Choque con volcadura en avenida Ejército Mexicano deja dos personas lesionadas en El Marqués, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 19:31:40

El Marqués, Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Servicios de emergencias del municipio de El Marqués, se movilizaron a Ejército Mexicano, en donde se reportó un choque y volcadura, que dejó como saldo importantes daños materiales y al menos dos personas heridas.

El accidente ocurrió, a la altura de Libertadores, en el municipio de El Marqués, aparentemente a causa del presunto exceso de velocidad y la falta de precaución.

Tras el choque y volcadura, se registró la movilización de los servicios de emergencias, por lo que rápidamente, al llegar analistas de Protección Civil, auxiliaron a los involucrados, y determinaron que no requería traslado a un hospital.

Elementos policiales, acudieron a la zona, para tomar conocimiento del accidente y abanderar la zona, mientras los rescatistas auxiliaban a las personas.