Fallece mujer al interior de una zapatería en avenida Zaragoza, en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 19:25:46

Querétaro, Qro., 8 de octubre de 2026.- Esta tarde, una mujer de aproximadamente 35 años de edad, perdió la vida, al interior de una zapatería, que se encuentra ubicada en la avenida Zaragoza.

Fue en la zona del Centro de Querétaro, en donde se registró el fallecimiento de la persona, quien se desvaneció, al interior del establecimiento.

Una testigo, fue quien se percató de la situación, por lo que, rápidamente, solicitó la intervención de los servicios de emergencias, sin embargo, al llegar, únicamente confirmaron, que ya no contaba con signos vitales.

Policías municipales tomaron conocimiento y esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.