Fallece mujer al interior de una zapatería en avenida Zaragoza, en Querétaro

Fallece mujer al interior de una zapatería en avenida Zaragoza, en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 19:25:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Qro., 8 de octubre de 2026.- Esta tarde, una mujer de aproximadamente 35 años de edad, perdió la vida, al interior de una zapatería, que se encuentra ubicada en la avenida Zaragoza.

Fue en la zona del Centro de Querétaro, en donde se registró el fallecimiento de la persona, quien se desvaneció, al interior del establecimiento.

Una testigo, fue quien se percató de la situación, por lo que, rápidamente, solicitó la intervención de los servicios de emergencias, sin embargo, al llegar, únicamente confirmaron, que ya no contaba con signos vitales.

Policías municipales tomaron conocimiento y esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Más información de la categoria
Harfuch reporta reducción de 53% en homicidios durante comparecencia en San Lázaro
Riña en penal de Sinaloa deja al menos diez personas sin vida
Incendio consume madera y llantas en maderería de La Piedad, en El Marqués, Querétaro
Detienen en Querétaro a Rodolfo “N” por delito sexual cometido en el Estado de México
Más información de la categoria
Simón se intensifica y amenaza con fuertes lluvias en el occidente de México
Fiscalía argentina pide hasta 12 años de prisión para el equipo médico de Maradona
Funcionaria de Uruapan y madre de escolta detenido por caso Manzo ignora citatorio de la FGE
Aluvión arrastra vehículos y autobuses tras fuertes lluvias en Santiago de Chile