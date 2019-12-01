Incendian unidades y bloquean carretera en Escuinapa, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 14:40:42

Escuinapa, Sinaloa, a 25 de agosto 2025.- Grupos delincuenciales incendiaron unidades de carga y bloquearon la carretera federal 15 y la autopista de cuota en las inmediaciones de Escuinapa, Sinaloa.

Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado alertó a los conductores que eviten la zona.

En ese sentido, a través de un comunicado en redes sociales la dependencia indicó que las fuerzas estatales y federales fueron desplegadas a esa zona del estado, implementan acciones para despegar las vías de comunicación.

Cabe señalar que los primeros reportes que circularon en las redes sociales por conductores de camiones de pasajeros y automovilistas, fueron en el sentido que las dos carreteras habían sido bloqueadas por civiles armados que se enfrentaban a balazos.

No obstante, las autoridades de seguridad, aclararon que se trata de despojos violentos de camiones de carga, tanto en la carretera federal libre número 15 y en la autopista de cuota.