Incautan 165 kilos de estupefacientes en Aeropuerto de Tijuana; hay 11 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 13:46:42

Tijuana, Baja California, a 10 de julio 2026.- Personal de seguridad federal aseguró 165 kilogramos de un estupefaciente sintético en polvo y detuvo a 11 presuntos traficantes, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Según el comunicado oficial, a través de trabajos de inteligencia se logró detectar movimientos que llevaron a la revisión aleatoria del equipaje de un vuelo procedente de Guadalajara, Jalisco.

En las labores de inspección, los agentes localizaron 165 paquetes rectangulares de polvo blanco con características de la cocaína, ocultos en 11 mochilas del mismo vuelo.

Los dueños del equipaje fueron detenidos y presentados ante las autoridades correspondientes.

Además, en el boletín de prensa se destacó la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).