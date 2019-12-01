FGR busca abrir nuevo proceso penal contra Gilda "N"; ahora por asociación delictuosa en Caso Odebrecht

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 14:20:12

Ciudad de México, a 10 de julio 2026.- La Fiscalía General de la República informó que busca abrir un nuevo proceso penal en contra de Gilda Susana “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de asociación delictuosa en el Caso Odebrecht.

Lo anterior lo dieron a conocer las autoridades federales luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el pasado 9 de julio en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, en la que la que la hermana de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, logró mantener su libertad condicional por el Caso Agronitrogenados.

Según uno de los agentes ministeriales, la corporación cree que Gilda “N” se benefició de los sobornos que la constructora brasileña habría entregado a Emilio a cambio de contratos de obra pública durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

No obstante, la posible acusación aún se encuentra en la etapa de integración.

En ese sentido, uno de los fiscales mencionó esta investigación ante la jueza de control Nora Ileana García Peralta, con el fin de que se le impusiera prisión preventiva justificada, situación que al final no se concretó.

Por su parte, el abogado defensor Alejandro Rojas Pruneda declaró que, hasta el momento la única carpeta de investigación que tiene su representada, es la relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero por presuntas triangulaciones de recursos en el caso de la compra de Pemex de la planta chatarra Agronitrogenados.