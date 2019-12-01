El 80% de fugas de gas natural en Celaya son provocados por intento de robo de tubería 

El 80% de fugas de gas natural en Celaya son provocados por intento de robo de tubería 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 13:55:32
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Celaya, Guanajuato, a 10 de julio 2026.- La mayoría de las fugas de gas natural que se registran actualmente en Celaya no son producto de fallas en la infraestructura, sino de actos delictivos. Así lo dio a conocer el director de Protección Civil y Bomberos, Salomón Ocampo Mendoza, quien señaló que aproximadamente el 80 por ciento de los reportes atendidos tienen su origen en intentos de robo de tubería y medidores.

El funcionario explicó que las afectaciones se concentran principalmente en la zona de Santa Rita, donde personas intentan sustraer la infraestructura de distribución de gas. Sin embargo, al descubrir que los medidores no contienen materiales con valor comercial, terminan perforándolos o dañando la instalación, provocando fugas.

"Principalmente son instalaciones de gas natural las que hemos estado atendiendo. Están tratando de robarse los medidores; al ver que no es un material que van a poder vender, los están picando y por eso se generan las fugas", afirmó.

Detalló que los incidentes también se han presentado en los alrededores de los condominios de Santa Rita y la zona donde se desarrolla el proyecto del tren de pasajeros, sitio donde en los últimos días se han acumulado diversos reportes relacionados con este problema.

Aunque Protección Civil atiende distintos tipos de emergencias relacionadas con fugas, Ocampo Mendoza indicó que la mayoría corresponde a daños ocasionados por estas acciones ilícitas.

"De ese 100 por ciento, más o menos un 80 por ciento corresponde a esta parte del robo", puntualizó.

El director agregó que, una vez detectadas las fugas, los reportes son canalizados de inmediato a la empresa distribuidora de gas para realizar las reparaciones correspondientes, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana utiliza el sistema de videovigilancia y labores de análisis para identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la Fiscalía cuando existen elementos suficientes.

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