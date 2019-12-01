Impunidad descarada en el oriente de Michoacán: sujetos armados se pasean por Huajúmbaro mientras el Ejército realiza operativo en la región 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 12:31:50

Hidalgo, Mich., a 7 de noviembre de 2025.— En una escena que retrata la crudeza y el doble discurso de la seguridad en Michoacán, hombres armados presuntamente vinculados al crimen organizado circularon con absoluta tranquilidad por las calles de la comunidad Huajumbaro, como si la comunidad les perteneciera, mientras autoridades estatales y federales mantienen un gran operativo en el municipio de Hidalgo y la región oriente del estado.

Vecinos denunciaron la presencia de los sujetos como desafiante, abierta y sin el más mínimo intento de ocultarse, aun cuando el municipio y gran parte del oriente michoacano se encuentran, en teoría, bajo vigilancia militar y policial.

El mensaje para la población fue claro: los grupos criminales no solo siguen ahí, sino que se sienten dueños del territorio.

Operativos que no operan

La situación exhibe la enorme brecha entre la narrativa oficial —que presume patrullajes, retenes y despliegues tácticos— y la realidad en tierra: los grupos criminales continúan moviéndose con una impunidad que ya raya en la burla pública.

Pese a que en la zona se ha anunciado un importante reforzamiento de fuerzas federales, la presencia de civiles armados recorriendo la comunidad deja en evidencia que los operativos no están frenando, ni mucho menos intimidando, a quienes se disputan con violencia el control de las actividades delictivas en la región.

Una población atrapada y un Estado que no llega

Mientras las autoridades aseguran “avances” en su estrategia, los habitantes de Huajumbaro viven entre el miedo, la desconfianza y la sensación de abandono. Muchos señalan que la impunidad de estos grupos es tan abierta que ya no esperan protección del Estado, pues los criminales se pasean a plena luz del día sin consecuencias.

La escena vista en Huajumbaro no solo es un episodio más en el catálogo de violencia que azota a Michoacán: es un recordatorio de que, en amplias zonas del estado, el poder real sigue en manos de quienes portan las armas… no de quienes portan el uniforme.