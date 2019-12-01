Impulsa la FGE capacitación a municipios para fortalecer atención a víctimas y canalización de denuncias

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo 2026.- Con la finalidad de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales en materia de primer contacto, recepción de denuncias y atención integral a víctimas, la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Carlos Torres Piña, puso en marcha la capacitación “Fortalecimiento de la Actuación Municipal en la Canalización de Denuncias y Atención a Víctimas”, dirigida a autoridades municipales de la región Morelia.

Sobre el particular se informó que al inaugurar los trabajos, el titular de la institución subrayó que esta acción deriva del cumplimiento de una ejecutoria judicial y forma parte de una estrategia institucional para mejorar la respuesta de las autoridades locales ante la ciudadanía.

“Este ejercicio tiene un propósito claro: mejorar la forma en que las autoridades municipales reciben, orientan y canalizan las denuncias”, puntualizó, al tiempo que destacó que “es precisamente en ese primer momento donde se define, en gran medida, la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

Dicha convocatoria está dirigida a titulares de sindicaturas, direcciones de la mujer y áreas jurídicas de los ayuntamientos, considerados la primera línea de contacto con víctimas. En ese sentido,

Torres Piña enfatizó que la atención inicial debe ser sensible, clara y eficaz: “Cuando una persona acude a una autoridad, no solo busca iniciar un trámite… busca ser escuchada, busca orientación y una respuesta efectiva”, refirió.

El programa contempla herramientas para la correcta canalización de denuncias, la actuación como primer respondiente y la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque integral de atención a víctimas, elementos clave para evitar la revictimización y garantizar una atención digna: “La justicia no comienza en un expediente, comienza en el trato”, afirmó.

Como parte de la coordinación interinstitucional, la Dirección de Capacitación del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera estableció comunicación con el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN), cuyo Vocal Ejecutivo manifestó su disposición para colaborar y respaldar la emisión y difusión de la convocatoria dirigida a los ayuntamientos del estado.

La jornada de capacitación se lleva a cabo en el Auditorio del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la FGE y marca el inicio de una estrategia que se extenderá de manera progresiva a todas las regiones de Michoacán.