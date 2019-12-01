Aprehenden en Apatzingán, Michoacán, a prófugo de la justicia norteamericana 

Aprehenden en Apatzingán, Michoacán, a prófugo de la justicia norteamericana 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 14:46:31
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Apatzingán, Michoacán, a 19 de marzo 2026.- Como resultado de un operativo coordinado entre la Guardia Civil (GC) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), se logró la detención de un hombre originario de Los Ángeles, California, quien cuenta con un mandato judicial vigente por fugarse de un centro penitenciario en Texas, EE. UU.

Sobre el particular se informó que autoridades de las referidas dependencias, llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En un momento determinado requirieron a un sujeto el cual al verificar sus antecedentes penales contaba con una orden de captura en los EUA.

Con base en lo anterior el requerido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley a que haya lugar.

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