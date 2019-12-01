Identifican segundo cuerpo hallado en fosa en Ziracuaretiro; ambos eran originarios de Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 00:05:21

Ziracuaretiro, Mich., a 21 de agosto de 2025.- La Fiscalía General del Estado confirmó la identidad del segundo hombre encontrado sin vida en una fosa clandestina descubierta recientemente en una huerta de aguacate en Ziracuaretiro, muy cerca de los límites con Uruapan.

Se trataba de Juan José M., de 31 años de edad y vecino de la colonia Emiliano Zapata, en Uruapan. La primera víctima había sido reconocida como Adán G., habitante de la comunidad de Caltzontzin. Ambos fueron reportados como desaparecidos días antes del hallazgo.

El descubrimiento se realizó en un predio agrícola ubicado en el camino que conecta a Caltzontzin con la localidad de San Andrés Corú. En el sitio, los peritos localizaron dos cuerpos en avanzado estado de descomposición, los cuales presentaban impactos de bala; además, uno de ellos estaba atado de las manos.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos en criminalística recabaron indicios que podrían aportar pistas sobre la mecánica de los hechos. De manera paralela, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

Las autoridades no descartan que el caso esté relacionado con la disputa entre grupos delictivos que operan en la región, aunque recalcaron que las indagatorias siguen en curso.