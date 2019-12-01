Aparatoso accidente en la carretera a Tequisquiapan en El Maequés, Querétaro

El Marqués, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- Esta tarde, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la carretera a Tequisquiapan, en donde se reportó un aparatoso choque múltiple.
El accidente ocurrió en dirección al fraccionamiento Los Héroes, a la altura de los establos, a causa de la falta de pericia por parte de algunos involucrados.
Fue un choque entre un auto, una camioneta, una pipa con agua, y dos motocicletas, los vehículos involucrados, los cuales quedaron con severos daños materiales.
Al lugar acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a seis personas y determinaron que ninguna requería traslado a un hospital.
La vialidad fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que generó más carga vehicular, ya que a consecuencia se realizó el cierre de la circulación.