Identifican a víctimas mortales del accidente en Puente Catrinas de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 07:50:24

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre 2025.- Como Hugo P., y su hija Diana Lorena P., de 49 y 25 años de edad, fueron identificadas las personas que perdieron la vida tras el accidente del miércoles en el Puente Catrinas de esta ciudad de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación la tarde del miércoles se registró un choque en el referido lugar mismo que dejó como saldo dos personas muertas las cuales fueron identificadas como Hugo P., y Diana Lorena P., de 49 y 25 años de edad, respectivamente.

Sobre el percance las autoridades lograron establecer que los ahora occisos viajaban en Volkswagen Jetta, color blanco, con matrícula PMU852D, con sentido oriente-poniente cuado fueron impactados por un camión de volteo el cual los proyectó hacia los carriles del sentido poniente-oriente.

En ese lugar fueron chocados por la camioneta Honda Odyssey, color gris oscuro, con matrícula PHW650E, lo que desencadenó en los áticos hechos.

Es de mencionar que las autoridades tienen plenamente identificado al camión responsable del hecho cuyo chofer ya es buscado para que responda por la situaciones legales que se desencadenen de la situación.