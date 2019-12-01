Policías de Ario bajo mira de la FGE Michoacán por homicidio de pareja: 20 fueron interrogados y sus armas revisadas 

Ario, Mich., a 15 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán mantiene bajo investigación a todos los elementos de la Policía Municipal de Ario de Rosales tras el asesinato a balazos de una pareja ocurrido el pasado cinco de octubre, un hecho que ha sacudido a esta tranquila localidad.

El martes, 20 agentes fueron requeridos de manera inmediata en las instalaciones de la policía municipal para rendir declaración sobre el caso. Sus armas de cargo, desde pistolas hasta rifles, fueron revisadas minuciosamente por personal del Ejército Mexicano, en un operativo que ha puesto en el ojo del huracán a la corporación.

Aunque los policías se reincorporaron a sus labores cotidianas, se advierte que el escrutinio sobre ellos apenas comienza, y que cada declaración será analizada para determinar posibles responsabilidades en este crimen que ha estremecido a la comunidad. Fuente locales acusan la colusión de los policías municipales de Ario con el crimen organizado.

El miércoles, 18 policías del municipio de Salvador Escalante fueron detenidos y presentados ante la Fiscalía del estado en la ciudad de Morelia, por el mismo caso.

Los habitantes de Ario de Rosales observan con preocupación el desarrollo de la investigación, exigiendo respuestas y justicia inmediata por el homicidio de la pareja.