Choque en la Siglo XXI deja un muerto y cinco heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 09:10:29

Uruapan, Michoacán, a 16 de octubre 2025.- Un saldo de una persona muerta y cinco lesionados fue el que dejó el choque entre dos vehículos y dos tráileres, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), a la altura de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 87 de la referida vialidad, justo en el entronque a San Ángel, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y paramédicos de distintas corporaciones quienes auxiliaron a cinco personas que estaban heridas, además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior personal de la FGE se hizo cargo de las actuaciones que el caso amerita.