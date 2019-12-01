Expulsan a dos estudiantes de Conalep en Sonora por dar a beber sustancia tóxica a compañero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 09:23:01

San Luis Río Colorado, Sonora, a 16 de octubre 2025.- Dos estudiantes fueron expulsados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) campus San Luis Río Colorado, en Sonora, luego de que presuntamente le hicieran una broma a un compañero y le dieran a beber alcohol isopropílico a un compañero.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por la madre de la víctima ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), el joven estudiante acababa de comer, cuando los dos señalados le ofrecieron algo de beber, supuestamente agua.

Sin embargo, al dar un par de tragos, el afectado comenzó a sentir que se le quemaba la garganta, el esófago y el estómago.

Por lo anterior, las autoridades escolares llamaron a la madre del alumno, así como a una ambulancia y una patrulla.

La víctima fue trasladada a un hospital, en donde los médicos le informaron que su cuerpo tenía 70% de envenenamiento y presenta serios problemas en sus órganos internos.

El pasado 15 de octubre, el Conalep de San Luis Río Colorado emitió un comunicado firmado por la directora Elsa Oralia Cruz, donde informó la expulsión de los dos alumnos involucrados en estricto apego a las normas y reglamentos institucionales.