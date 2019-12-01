SAT restablece operaciones tras manifestaciones; 161 oficinas trabajan con normalidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 07:59:23

Ciudad de México, 16 de octubre del 2025.– El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, tras las manifestaciones registradas los días 14 y 15 de octubre en distintas sedes del país, las actividades fueron restablecidas con normalidad en 161 oficinas, luego de establecer diálogo con los trabajadores y con la mediación de representantes del gobierno federal.

Solo la oficina de Ciudad Juárez, Chihuahua, permaneció cerrada al cierre de la jornada. El órgano tributario señaló que se dará seguimiento a las peticiones laborales expuestas por el personal durante las protestas.

Asimismo, destacó que las operaciones del SAT no se detuvieron y se garantizó la atención a los contribuyentes en la mayoría de las oficinas del país, donde se brindaron 131 mil 940 servicios durante los dos días de movilizaciones.

La institución subrayó que mantendrá abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores, en un marco de respeto y responsabilidad, con el propósito de fortalecer la relación laboral y garantizar la continuidad del servicio público.

Finalmente, el SAT reiteró su reconocimiento a las y los trabajadores por su compromiso con la atención ciudadana y su papel fundamental en la transformación del país y de las instituciones públicas.