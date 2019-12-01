Atentan contra alcalde de Elota, Sinaloa; se salva por ir en vehículo blindado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 22:07:20
Culiacán, Sinaloa, a 15 de octubre de 2025.- El alcalde de Elota, Richard Millán Vázquéz, fue víctima de un atentado cuando regresaba de Culiacán, pero resultó ileso, debido a que el vehículo en el que viajaba está blindado.

Según la información, el mandatario municipal, regresaba  de Culiacán tras sostener un encuentro con el secretario General de Gobierno, Feliciano Castro y se trasladaba por la carretera de cuota Culiacán-Mazatlán hacia Elota.

Fue alrededor de las 18:00 horas, cuando a la altura del kilómetro 124 entre los poblados de Jacola y Pueblos Unidos, un grupo armado que conducía un vehículo color azul empezó a disparar contra la camioneta Toyota Tacoma blindada en la que viajaba.

Posteriormente, el conductor aceleró la marcha y por varios kilómetros fueron perseguidos hasta que fueron respaldados por elementos de las corporaciones policiacas, quienes desplegaron un operativo por la zona, sin lograr dar con los atacantes.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública, dio a conocer que el presidente municipal se encuentra ileso y fue resguardado para darle seguridad, así como su personal.

 

