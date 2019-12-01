Ultiman a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 08:55:45

Zamora, Michoacán, a 16 de octubre 2025.- Los primeros minutos de la madrugada de este jueves un pepenador fue ultimado a balazos por sujetos desconocidos, al momento se ignora el móvil del crimen por lo que autoridades de la FGE ya investigan.

Respecto a lo ocurrido se conoció que aproximadamente a las 00:15 horas en el 911 fueron alertados sobre una agresión con disparos de arma de fuego en la Avenida Rodolfo Paniagua entre el Circuito del Parque y el Circuito 20 de Noviembre.

Al sitio se movilizaron los elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Nacional quienes en un predio baldío sobre un "diablito" encontraron a un hombre lesionado por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron enseguida pero el señor Roberto M., de 35 años de edad, carecía de signos vitales debido a las lesiones que presentaba.

La zona quedo bajo resguardo de los protocolos de la cadena de custodia mientras personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales realizaban las diligencias correspondientes, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.