Alfredo Ramírez Bedolla, con 62% de aprobación ciudadana en Michoacán: Enkoll

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 08:26:05

Morelia, Michoacán a 16 de octubre.- Según datos de la casa encuestadora Enkoll, el 62% de la población valida la gestión del mandatario de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla a cuatro años de iniciar su periodo.

Así, el gobernador consolida una tendencia estable de respaldo social, impulsada por su cercanía con las comunidades y la alineación de su agenda con las políticas federales de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de acuerdo a la publicación en el diario El Universal.

Hacia 2027, la gestión de Ramírez Bedolla se está viendo fortalecida, por lo que podría dejar no sólo buenos resultados en material social, sino en educativa, infraestructura y financiera.

La encuestadora confirmó que también, los michoacanos, opinan que la actual administración es considerada “mejor” y “mucho mejor” que otros Gobiernos estatales.