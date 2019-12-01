Identifican a uno de los tres hombres que fueron hallados dentro de una camioneta en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 16:13:43

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- Como Alexis B., de 32 años de edad, originario de Huétamo, vecino de la ciudad de Morelia, fue identificado uno de los tres hombres que fueron hallados el lunes sin vida dentro de una camioneta abandonada en la carretera Morelia-Pátzcuaro en las inmediaciones de la tenencia de Uruapilla.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el lunes se localizó a la orilla de la referida vialidad, una camioneta Marca Jeep abandonada, de color gris y dentro de la misma los cuerpos sin vida de tres personas.

Fue al continuar con las investigaciones que uno de los ahora occisos fue identificado como Alexis B., de 32 años de edad, originario de Huétamo, pero vecino de la ciudad de Morelia.

Es de mencionar que las otras dos víctimas mortales siguen sin ser identificadas.