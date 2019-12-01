Fiscalía de Michoacán identifica a 3 probables responsables de detonar dron en el ataque de Coahuayana

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 14:35:03

Morelia, Michoacán, 15 de diciembre de 2025.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó la identificación de los rostros de 3 personas, que presuntamente operaron un dron que detonó el artefacto explosivo en Coahuayana.

"Hemos ya ubicado los rostros de quienes pudieron haber accionado mediante un dispositivo a larga distancia la posible dinámica de este hecho lamentable que se tuvo," declaró Torres Piña.

Agregó que aún falta de identificar a dos personas, que perdieron la vida en el lugar de la explosión.

Con respecto al propietario del carro que explotó, Torres Piña dijo que ya acudió a declarar ante la FGE, y confirmó que la unidad fue vendida hace varios meses.

Indicó que la investigación se está trabajando en coordinación con personal de Colima y con instancias federales (FGR y SEDENA), debido a que la procedencia de los vehículos involucrados se rastrea hasta Tecomán.

Reiteró que la principal línea de investigación sugiere una confrontación entre grupos criminales, "Por la fricción que hay en la zona es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco contra la policía de la comunidad de Coahuayana en este tipo y hecho o agresión."

Avance en la Detención de Implicados

En relación a los seis detenidos previamente en un operativo en Colima, el Fiscal mencionó que la investigación abierta en esa entidad incluye el uso de explosivos y homicidio. Aunque el vínculo de estos detenidos con el atentado de Coahuayana se está deslindando en Colima, se confirmó que el proceso busca determinar si tienen relación con los hechos o no.