Claudia Sheinbaum analizará alcances de acuerdo emitido por Trump sobre fentanilo; deja ver su desacuerdo

Ciudad de México, 16 de diciembre del 2025.- Después del decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para catalogar al fentanilo como un arma de destrucción masiva, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el gobierno mexicano analizará a fondo el alcance de esta determinación, ya que incluye tanto una propuesta de reforma legal como una orden ejecutiva.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo explicó que uno de los puntos a revisar será el impacto que esta medida podría tener en el uso médico del fentanilo, sustancia que también se emplea como anestésico en ciertos tratamientos.

La mandataria mexicana reiteró la postura de México de combatir de manera frontal a quienes participan en la producción y distribución de drogas, pero subrayó que la clave está en atender las causas que originan las adicciones.

Advirtió que, aunque se endurezcan las medidas y se califique al fentanilo como una sustancia letal, si no se actúa sobre el origen del consumo, el problema persistirá y surgirán nuevas drogas.

Sheinbaum enfatizó que el combate al delito corresponde a las fiscalías y a los jueces, pero insistió en que el consumo está relacionado con factores más profundos, como la salud mental, la falta de acompañamiento familiar, el desapego social y deficiencias en valores y educación.