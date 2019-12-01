Captan a senadora morenista Mariela Gutiérrez con reloj de 400 mil pesos; no incluye lujos en su declaración patrimonial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 12:49:15

Ciudad de México, 16 de diciembre del 2025.- La senadora de Morena por el Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante, enfrenta críticas luego de que en redes y medios se difundieran imágenes donde aparece usando artículos de lujo, entre ellos un reloj con un valor aproximado de 400 mil pesos.

El tema fue dado a conocer por el periodista Jorge García Orozco, quien señaló que la legisladora porta un reloj Hublot Big Bang One Click, cuyo precio supera los 18 mil euros.

De acuerdo con el señalamiento, la senadora ha sido vista en varias ocasiones dentro del Senado utilizando este accesorio.

La polémica creció luego de que se afirmara que su declaración patrimonial no incluiría bienes como propiedades, joyas u otros artículos de alto valor, lo que generó cuestionamientos sobre la congruencia de su información financiera.

Además del reloj, también se ha documentado que Gutiérrez Escalante ha usado prendas y accesorios exclusivos, entre ellos una chamarra de la marca Moncler, con un costo mayor a los 30 mil pesos, así como una bolsa Louis Vuitton cuyo precio rebasa los 100 mil pesos.