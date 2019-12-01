Pierde la vida mujer afuera del templo de Santa Rosa de Viterbo en el municipio de Querétaro

Autor: Tania Monroy/ Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 17:05:16

Querétaro, Querétaro, a 16 de diciembre de 2025.- Una mujer de aproximadamente 65 años de edad, perdió la vida en una jardinera ubicada en la plaza Mariano de las Casas, en la zona Centro de la capital queretana.

La mujer se había sentado, al sentirse mal, y le expresó a una persona que había salido de una consulta médica, posteriormente se desvaneció.

De inmediato se solicitó el apoyo de las autoridades y de los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del fallecimiento de la mujer y esperaron los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.