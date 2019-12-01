Hermanas resultan lesionadas al ser atropelladas en la colonia San Pedrito Peñuelas de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 17:10:40

Querétaro, Querétaro, a 16 de diciembre de 2025.- Dos hermanas de 40 y 60 años de edad, resultaron con heridas considerables, luego de ser atropelladas por un auto, en la colonia San Pedrito Peñuelas.

El accidente ocurrió en la intersección de la calle Plateros y Cuarzo, luego de que el conductor en lugar de pisar el acelerador, pisó la reversa, lo que ocasionó el atropellamiento de las mujeres, las cuales caminaban en la zona.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, se realizaron las maniobras, ya que una de ellas se encontraba debajo del auto, la segunda estaba a un costado.

Tras ser valoradas, ambas fueron estabilizadas, posteriormente las trasladaron a un hospital, para continuar con la atención, una se reporta grave.

La vialidad fue abanderada, por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, como primeros respondientes, quienes tomaron conocimiento y pusieron a disposición de la Fiscalía al conductor, en donde se determinará su situación jurídica.