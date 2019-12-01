Denuncian cobros indebidos y violación de un amparo federal en la clínica Hemodiálisis de Occidente en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- Pacientes de la clínica Hemodiálisis de Occidente, denunciaron presuntas prácticas irregulares que ponen en riesgo su salud y vulneran una suspensión de plano otorgada por un juez federal, mediante la cual se ordena que el tratamiento de hemodiálisis y los medicamentos indispensables sean proporcionados sin costo alguno.

De acuerdo con la resolución judicial, el servicio de hemodiálisis (en Prolongación de Veracruz 401, Lomas del Valle Sur), habría sido otorgado de forma subrogada por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) en dicha clínica privada, bajo la obligación de garantizar hasta cuatro sesiones semanales gratuitas para los pacientes amparados, además de medicamentos como eritropoyetina 4000 UI/mL, hierro y cardiopina. La suspensión de plano establece que no se puede realizar ningún cobro a los pacientes, ya que el Estado debe cubrir la totalidad del tratamiento.

No obstante, los afectados señalaron que la clínica Hemodiálisis de Occidente ha solicitado pagos periódicos por algunas sesiones, primero de manera mensual y recientemente de forma semanal, contraviniendo directamente el amparo interpuesto por los quejosos. Estos cobros, afirman, se han intensificado en fechas cercanas al periodo de aguinaldos y fin de año, lo que consideran una práctica irregular y ajena a la legalidad.

Los pacientes también denunciaron que la unidad médica se niega a entregar facturas, recibos membretados o documentación oficial que respalde los cobros, y que tampoco muestra algún documento emitido por la Secretaría de Salud que avale dichas prácticas. La falta de transparencia fortalece la sospecha de que los pagos están siendo solicitados fuera de cualquier regulación oficial.

Como consecuencia, muchas personas de escasos recursos han tenido que omitir sesiones esenciales para su supervivencia, aun cuando la resolución judicial advierte que la falta de hemodiálisis puede representar un peligro grave e inminente para la vida. El juez ordenó expresamente que las autoridades responsables deben proporcionar la atención médica necesaria de manera inmediata y sin condicionamiento alguno. Asimismo, estableció que, si el Hospital General de Uruapan no cuenta con la infraestructura adecuada, los pacientes deben ser canalizados a otra unidad de salud pública donde reciban el tratamiento oportunamente y sin costo.

Los afectados solicitaron la intervención urgente de las autoridades estatales y federales para garantizar el cumplimiento del amparo, así como la atención de los medios de comunicación para visibilizar esta problemática. Señalaron que continuarán documentando cada irregularidad con el fin de proteger su derecho a la salud y exigir que se respete la resolución judicial que les otorga el acceso gratuito al tratamiento imprescindible para su vida.