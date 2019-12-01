Suspenden inicio de juicio contra "El Lastra", reclutador de grupo delincuencial jalisciense en el Rancho Izaguirre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 12:33:14

Guadalajara, Jalisco, 16 de diciembre del 2025.- Un juez federal determinó frenar de manera temporal el inicio del juicio oral contra José Gregorio “N”, conocido como “El Lastra”, a quien se le identifica como presunto reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El imputado es señalado por su presunta relación con las actividades del Rancho Izaguirre, por lo que enfrenta un proceso penal de alto impacto.

La suspensión del juicio se mantendrá vigente mientras se analiza el amparo que promovió en contra de la resolución que lo vinculó a proceso.

Además de esta acusación, “El Lastra” es investigado por delitos contra la salud, así como por la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.