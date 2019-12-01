Suspenden inicio de juicio contra "El Lastra", reclutador de grupo delincuencial jalisciense en el Rancho Izaguirre

Suspenden inicio de juicio contra "El Lastra", reclutador de grupo delincuencial jalisciense en el Rancho Izaguirre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 12:33:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jalisco, 16 de diciembre del 2025.- Un juez federal determinó frenar de manera temporal el inicio del juicio oral contra José Gregorio “N”, conocido como “El Lastra”, a quien se le identifica como presunto reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El imputado es señalado por su presunta relación con las actividades del Rancho Izaguirre, por lo que enfrenta un proceso penal de alto impacto.

La suspensión del juicio se mantendrá vigente mientras se analiza el amparo que promovió en contra de la resolución que lo vinculó a proceso.

Además de esta acusación, “El Lastra” es investigado por delitos contra la salud, así como por la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fiscalía de Michoacán identifica a 3 probables responsables de detonar dron en el ataque de Coahuayana
Choque entre autobús y camión de carga deja al menos dos muertos, en Oaxaca
Fiscalía de Michoacán: "No hay investigaciones contra policías comunitarios de Coahuayana; edil debe certificar estatus de la corporación"
Suspenden inicio de juicio contra "El Lastra", reclutador de grupo delincuencial jalisciense en el Rancho Izaguirre
Más información de la categoria
Captan a senadora morenista Mariela Gutiérrez con reloj de 400 mil pesos; no incluye lujos en su declaración patrimonial
Denuncian cobros indebidos y violación de un amparo federal en la clínica Hemodiálisis de Occidente en Uruapan, Michoacán
Suspenden inicio de juicio contra "El Lastra", reclutador de grupo delincuencial jalisciense en el Rancho Izaguirre
Claudia Sheinbaum analizará alcances de acuerdo emitido por Trump sobre fentanilo; deja ver su desacuerdo
Comentarios