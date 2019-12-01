Identifican a uno de los dos hallados en fosa clandestina en Ziracuaretiro: Era habitante de Uruapan, Michoacán

Ziracuaretiro, Mich., a 19 de agosto de 2025.– Autoridades de Michoacán confirmaron la identidad de uno de los dos hombres hallados en una fosa clandestina localizada en una huerta de aguacate en las inmediaciones del camino rural que conecta a Caltzontzin con San Andrés Corú, a la altura de la comunidad de Zirimícuaro.

La víctima reconocida fue identificada como Adán G., de 35 años de edad, originario de la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan. De acuerdo con sus familiares, el hombre había sido reportado como desaparecido desde hace varios días. Su cadáver, al igual que el de otra persona aún no identificada, fue encontrado semienterrado en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo fue realizado por trabajadores agrícolas de la zona, quienes notificaron a las autoridades locales. Elementos de la policía municipal y estatal acudieron de inmediato y resguardaron el área, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y la exhumación de los restos humanos.

Sobre la segunda víctima, únicamente se informó que corresponde a un hombre de entre 35 y 40 años de edad. Al momento del hallazgo vestía chaleco azul, playera verde con letras blancas, otra prenda amarilla, pantalón de mezclilla y tenis del mismo color, además de encontrarse atado de las manos. Hasta ahora permanece en calidad de desconocido en el Servicio Médico Forense.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del doble homicidio y establecer si existe relación con los hechos de violencia registrados en la región aguacatera de Uruapan y Ziracuaretiro en las últimas semanas.