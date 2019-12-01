Identifican a policía muerto y sus dos compañeros heridos tras agresión armada en límites de Michoacán con Jalisco: hay un detenido

Vista Hermosa, Mich., a 11 de septiembre de 2025.- Una jornada violenta sacudió este jueves la región limítrofe entre Michoacán y Jalisco, luego de que un ataque armado contra elementos de la Guardia Civil dejara como saldo un agente sin vida, dos más gravemente heridos y la detención de uno de los presuntos agresores.

El hecho se registró poco después del mediodía sobre la Autopista de Occidente, en el tramo que conecta a Vista Hermosa con La Barca, Jalisco, a la altura del kilómetro 393. Según informes preliminares, los uniformados fueron sorprendidos por sujetos armados, lo que desató un intercambio de disparos en plena vía rápida.

En el lugar perdió la vida el oficial de Seguridad Vial Luis Alberto A. M., cuyo deceso fue confirmado por paramédicos que acudieron al auxilio. Sus compañeros, identificados como Marco Antonio N. y Adriana M. Z., resultaron lesionados y fueron trasladados de urgencia a un hospital del municipio de La Barca, Jalisco, donde permanecen bajo atención médica especializada.

Gracias a la rápida reacción de las fuerzas estatales y federales que llegaron en apoyo, fue posible la captura de uno de los supuestos atacantes, identificado como Juan Carlos A. G.. El detenido quedó bajo resguardo y fue puesto a disposición de la autoridad competente, que ya investiga el caso para determinar la posible participación de más personas en la agresión.