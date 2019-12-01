Identifican a mujeres fallecidas y lesionados del accidente en la carretera Morelia-Charo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 17:11:02

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Como Verónica B., de 45 años y Olimpia Maribel G., de 50 años, fueron identificadas las dos mujeres que perdieron la vida tras el accidente registrado en la carretera Morelia-Charo, en el municipio de Morelia, percance que además dejó seis heridos.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la noche del domingo, sobre la referida carretera en la desviación al Recinto Ferial, se registró un choque entre tres camionetas.

Como resultado del percance murió Verónica B., de 45 años, quien viajaba en una camioneta Nissan Xtrail, posteriormente en la clínica del ISSSTE murió Olimpia Maribel G., de 50 años.

Asimismo resultaron heridos Mario G., de 22 años; Carlos Javier G., de 31 años; Jatziry Diane L., de 21 años; Rosita Amairani S., de 27 años; Óscar Eduardo C., de 28 años; y Octavio Eduardo C., de 69 años. Todos fueron trasladados al IMSS y al Hospital Civil de Charo para su atención médica.

Es de mencionar que el presunto responsable del percance, quien conducía una camioneta Pickup, se dio a la fuga.