Fin de semana en Michoacán: 18 asesinatos; gobierno federal dice que solo fueron 7

Morelia, Mich., a 14 de abril de 2026.- Michoacán vivió otro fin de semana violento, donde al menos 18 personas fueron asesinadas del viernes 10 al domingo 12 de abril y sus cuerpos hallados en narco fosas, tirados en canales pluviales, masacrados en establecimientos comerciales; sin embargo, el gobierno federal publicó apenas 7 homicidios dolosos, de acuerdo con la información que le proporcionó la Fiscalía estatal.

Tan sólo hay que dar seguimiento puntual a los medios digitales de información, para contabilizar los hechos de sangre que se registraron en el lapso de referencia el pasado fin de semana en Jacona, Chucándiro, Jungapeo, Morelia, Coahuayana, Uruapan, Tarímbaro, Hidalgo, Pátzcuaro y Madero.

Viernes

El viernes 10, fueron cuatro los homicidios en la entidad y no cero, como reportó en su portal l Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

El 10 en Jacona, durante una jornada de búsqueda de personas desparecidas, colectivos y autoridades localizaron los cadáveres de un hombre y una mujer, así como restos de un cráneo, en una zona cerril del municipio mencionado, en el predio conocido como "Barranca del Celio"; la mujer vestía chamarra negra, pants, portaba una cangurera rosa y una mochila, mientras que el masculino usaba pantalón de mezclilla marca Lacoste y camisa roja.

Ese mismo viernes, en Chucándiro, habitantes de la comunidad de Las Cruces de Barrera, localizaron el cadáver de un hombre enterrado clandestinamente a unos metros del panteón municipal; presentaba varios impactos de arma de fuego.

También el viernes pero en Junguapeo, el ocupante de un automóvil falleció tras ser atacado a tiros en la cabecera municipal; el masculino tenía aproximadamente 30 años de edad.

Sábado

El sábado 11 fueron cinco los asesinatos cometidos en territorio michoacano: Morelia, Coahuayana, Uruapan y Tarímbaro.

En Morelia, fue localizado el cuerpo sin vida con huellas de violencia de una persona al interior de una cuneta pluvial, en el camellón central de Libramiento Norte de Morelia; se trataba de un masculino que vestía ropas de mujer, quien a simple vista presentaba varios hematomas, aparentemente ocasionados por golpes.

Después se sabría que se trataba de Daniela, una mujer trans, la hallada en una canaleta del libramiento de la ciudad de Morelia; la comunidad LGBTTTIQ+ advirtió de un crimen de odio y exigió justicia.

También el sábado en Morelia un hombre, un sujeto no identificado, fue asesinado a balazos en la colonia Obrera, al poniente de la ciudad, sobre la calle Amado Nervo, entre Constituyentes de 1917 y la calle Campesino, a unas cuadras de la avenida 5 de Febrero. Se supo que la víctima fue interceptada por personas desconocidas, quienes le dispararon en repetidas ocasiones para después darse a la fuga.

Ese mismo sábado pero en Coahuayana, el cadáver baleado de un masculino fue localizado tirado en un predio de la zona rural del municipio, a un costado de la carretera que comunica de la población de Palos María hacía la colonia 20 de Noviembre. Trascendió que el fallecido fue identificado como Arnoldo A., de 47 años de edad, vecino de Coahuayana.

De igual forma el sábado, pero en Uruapan, un hombre fue asesinado a balazos en un domicilio de la colonia Los Laureles, al oriente de la ciudad; fue reconocido como Arturo V., alias "El Sombra", de 44 años de edad.

Mientras, en Tarímbaro, el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en un canal de aguas negras ubicado a un costado de una brecha de terracería que conduce de la carretera Morelia-Salamanca hacia la localidad de El Lometón; la víctima no fue identificada, pero tenía aproximadamente 30 años de edad.

Domingo

El domingo en Jacona, un ataque armado registrado por la tarde al interior de un minisúper, dejó un saldo cinco personas sin vida; de acuerdo con información, las víctimas se encontraban dentro del establecimiento denominado “Minisúper Ramírez”, ubicado sobre el libramiento sur, cuando sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego contra los presentes.

También el domingo en Ciudad Hidalgo, un sujeto desconocido fue hallado sin vida con impactos de bala.

En Pátzcuaro, Michoacán durante las últimas horas de ayer domingo, dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos puntos de la cabecera municipal; en ambos casos, los homicidas huyeron en motocicleta. Uno de los atentados se registró en un domicilio de la calle Santa Cecilia, ubicado en la colonia El Calvario donde fue asesinado Marco Antonio, de 36 años de edad. Posteriormente, sobre la avenida Maíz, en la colonia La Era, otro hombre fue asesinado a tiros; la víctima tenía entre 50 y 60 años de edad.

También ayer domingo en el municipio de Madero, el defensor ambientalista Roberto Chávez, de aproximadamente 60 años de edad, fue encontrado asesinado a balazos sobre un camino rural del municipio, sobre una carretera rústica que conduce de la comunidad de El Terrenate hacia la población de Etúcuaro; la víctima presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en el pecho.