Hombre pierde la vida tras ataque con arma de fuego en Uruapan; Guardia Civil detiene a sospechoso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 21:27:51

Uruapan, Michoacán, 14 de abril de 2026.- Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este martes en calles céntricas de la ciudad; elementos de la Guardia Civil lograron la detención del presunto responsable.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 19:30 horas, sobre la calle Tejeda, casi esquina con Niños Héroes, un sujeto atacó a balazos a la víctima, a quien le habría acertado al menos cuatro impactos.

La víctima, cuya identidad se desconoce hasta el momento, fue auxiliada por paramédicos; sin embargo, tras varios minutos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil implementaron un operativo en la zona, apoyados con cámaras del C5, y lograron ubicar al presunto agresor, quien fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.