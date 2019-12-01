Guardia Civil asegura 5 maletas con 65 kilos de sustancias ilícitas en la Autopista de Occidente

Maravatío, Michoacán, 14 de abril de 2026.- Como resultado de acciones operativas realizadas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fue detenida una mujer que transportaba cinco maletas con aproximadamente 65.3 kilogramos de hierba verde seca con características propias de la marihuana. El aseguramiento ocurrió durante labores de prevención y vigilancia sobre la Autopista de Occidente.

De acuerdo con la información, durante tareas disuasivas a la altura del kilómetro 202+256, elementos de la Guardia Civil ubicaron a una mujer que viajaba a bordo de un vehículo Nissan sin portar el cinturón de seguridad, por lo que se le marcó el alto para hacerle una recomendación.

Al entrevistar a la conductora, los uniformados localizaron en el interior de la unidad cinco maletas que contenían 87 paquetes de distintos tamaños con el enervante. Tras realizar las actuaciones correspondientes, la mujer y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

La Guardia Civil reiteró que mantiene acciones para garantizar la seguridad de la población y recordó que la línea de emergencias 911 está disponible las 24 horas para reportar cualquier ilícito.