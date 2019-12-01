Localizan camioneta incendiada con una persona sin vida en Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 21:45:37

Salvador Escalante, Michoacán, 14 de abril de 2026.- Un cuerpo sin vida fue localizado al interior de una camioneta incendiada la tarde de este martes, a un costado de la carretera que conduce a Ario de Rosales.

De acuerdo con los reportes, fue después de las 18:00 horas cuando automovilistas que transitaban por la zona alertaron al sistema de emergencias 911 sobre una camioneta, aparentemente de la marca Chevrolet tipo pick-up, en llamas, a la altura de la localidad de Cungo, con riesgo de que el fuego se propagara hacia el bosque.

Al lugar acudieron bomberos municipales, quienes lograron controlar el incendio tanto de la unidad como de sus alrededores; sin embargo, al revisar la cabina localizaron el cuerpo calcinado de un hombre.

Posteriormente arribaron elementos de la Guardia Civil, quienes acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado, para que personal especializado realizara las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.