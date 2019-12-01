Blindaje sobre ruedas: FGE Michoacán apuesta por fuerza táctica ante escenarios de alto riesgo

Morelia, Mich., a 14 de abril de 2026.- En medio de un contexto marcado por la violencia y los desafíos en materia de seguridad, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha decidido reforzar su músculo operativo con la incorporación de vehículos blindados tácticos, una medida que busca fortalecer su capacidad de respuesta frente a delitos de alto impacto.

La adquisición de cuatro unidades especializadas, entre ellas un vehículo tipo Black Mamba diseñado para operaciones complejas, representa una apuesta directa por dotar a los agentes de herramientas que no solo incrementen la eficacia en campo, sino que también reduzcan los riesgos a los que se enfrentan diariamente. En regiones donde la violencia se ha recrudecido, la movilidad protegida y la capacidad de reacción inmediata se han vuelto elementos clave para la supervivencia y el éxito de los operativos.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, defendió la inversión al señalar que el fortalecimiento institucional pasa necesariamente por mejorar las condiciones en las que operan los elementos. Bajo esta lógica, el equipamiento no es un lujo, sino una necesidad frente a estructuras delictivas cada vez más organizadas y mejor armadas.

Desde la trinchera de inteligencia, el vicefiscal Israel Vega Rodríguez subrayó que estas unidades permitirán ampliar el alcance táctico de la institución, particularmente en zonas consideradas de alto riesgo. La protección balística, combinada con capacidades de despliegue rápido, podría marcar la diferencia en intervenciones donde cada segundo resulta decisivo.

Este movimiento no ocurre en aislamiento. Forma parte del llamado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia que articula esfuerzos entre distintos niveles de gobierno y que busca cerrar filas frente a la criminalidad. En ese engranaje, la Fiscalía mantiene coordinación con fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, además de instancias estatales.

La estrategia también se alinea con la política de seguridad del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum y con las directrices impulsadas desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando de Omar García Harfuch.