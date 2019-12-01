Del Parque Nacional a la Huatápera: estos son los atractivos que conectará el teleférico de Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- El teleférico de Uruapan se perfila como una experiencia turística que permitirá a visitantes y locales descubrir desde las alturas la riqueza natural, histórica y cultural del municipio, así como elementos representativos de todo Michoacán, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

El funcionario explicó que, a lo largo del trayecto, las y los usuarios podrán apreciar no solo algunos de los principales atractivos de Uruapan, sino también referencias visuales a la biodiversidad y riqueza del estado, a través de imágenes emblemáticas que serán colocadas en diversas azoteas.

“Durante el recorrido podrán identificar figuras icónicas como la tortuga marina, el pelícano borregón y la mariposa monarca, entre otras sorpresas que harán del viaje una experiencia dinámica y entretenida. Se trata de un trayecto ágil a lo largo de seis estaciones”, detalló el titular de la Sectur.

Este nuevo sistema de transporte acercará a puntos clave como el Centro Histórico, la Plaza de los Mártires, la Huatápera, el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, el mercado tradicional y diversos espacios gastronómicos, fortaleciendo así la oferta turística de la región.

En un recorrido previo a su inauguración, programada para el próximo sábado 18 de abril, Monroy García subrayó que esta obra representa un paso firme en la consolidación de la infraestructura turística de Michoacán, con alto potencial para posicionarse como un nuevo atractivo del estado, por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Asimismo, resaltó que la experiencia de observar Uruapan desde las alturas ofrece una perspectiva única del entorno natural y urbano, donde destaca el Parque Nacional. El secretario añadió que el teleférico es incluyente y accesible, ya que permitirá el uso de sillas de ruedas dentro de la cabina donde habrá WiFi y ventilación, además podrán viajar con sus animales de compañía.

Finalmente, acompañado por el secretario de Turismo de Uruapan, Emilio Herrera, reiteró que esta obra representa un motivo de orgullo para Michoacán, al tratarse de un proyecto realizado sin generar deuda pública.