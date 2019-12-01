Guardia Civil detiene a joven con presuntas sustancias ilícitas y motocicleta con reporte de robo en Jacona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 22:32:02

Jacona, Michoacán, 14 de abril de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fue asegurado un joven en posesión de presunta droga y a bordo de una motocicleta con reporte de robo en este municipio.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Escaramuza, en la colonia Salinas de Gortari, donde elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia como parte de las acciones de prevención del delito.

En el lugar, los agentes detectaron a un joven a bordo de una motocicleta, por lo que procedieron a realizarle una inspección.

Durante la revisión, le fueron localizadas dos bolsas de material sintético que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como crystal.

Asimismo, al verificar los datos de la motocicleta una unidad marca Italika, color amarillo, se confirmó que contaba con reporte de robo.

Por lo anterior, el joven, identificado como Alejandro M. J., de 18 años de edad, fue detenido junto con la unidad, y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las diligencias correspondientes.