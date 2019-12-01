Identifican a muertos y detenidos en Zamora, Michoacán; de los siete, seis son menores de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 07:43:53

Zamora, Michoacán, a 3 de octubre 2025.- Como Sergio T., de 20 años; Cristian Manuel M., de 17 años; y José Francisco B., de 15 años, fueron identificados los tres muertos tras el enfrentamiento del miércoles en esta ciudad, los detenidos son Juan Armando, Jorge Manuel, José Francisco y Ramón Francisco, de 14,15, 15 y 16 años de edad respectivamente.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el pasado miércoles autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia de personas armadas en las inmediaciones de la colonia Primero de Mayo.

De inmediato se implementó un operativo y fue al llegar al sitio que los uniformados fueron recibidos a balazos, lo que desencadenó un enfrentamiento, mismo que dejó un saldo de tres muertos y cuatro detenidos.

Fue al continuar con las investigaciones que los ahora occisos y los detenidos fueron identificados con los nombres referidos.