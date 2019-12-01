Identifican a motociclista que perdió la vida en la Hermanos López Rayón, en Morelia

Identifican a motociclista que perdió la vida en la Hermanos López Rayón, en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 11:14:50
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Morelia, Michoacán, 18 de julio de 2026.- Fue identificado el joven motociclista que perdió la vida la tarde del viernes tras verse involucrado en un accidente vial sobre el Libramiento Sur de Morelia, a la altura de la colonia Hermanos López Rayón.

De acuerdo con la información obtenida, la víctima respondía al nombre de Daniel R., de 20 años de edad, quien se desempeñaba como repartidor de la plataforma Uber Eats y conducía una motocicleta Vento Crossmax 250 al momento del percance.

Las primeras investigaciones indican que el accidente ocurrió cuando una camioneta Hyundai Santa Fe, conducida por una mujer, se incorporó desde la calle José María López Rayón hacia los carriles del Libramiento, provocando el impacto que terminó proyectándolo contra el camellón central al motociclista.

En el mismo incidente también resultó lesionado otro motociclista, quien viajaba en una motocicleta Pulsar y, al no poder evitar la maniobra, chocó contra la parte trasera de la camioneta.

La conductora fue asegurada por las autoridades para que se determine su situación jurídica, mientras que el personal  Fiscalía de Michoacán continúa con las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.

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