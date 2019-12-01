Detienen al líder del Consejo Indígena de Guerrero por homicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 10:48:19

Acapulco, Guerrero, a 18 de julio 2026.- Personal de Seguridad estatalvy federal capturó a Jesús “N”, identificado como dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ), por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Según un comunicado conjunto de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la detención se llevó a cabo en el tramo carretero San Marcos–Acapulco.

Igualmente se dio a conocer que el operativo fue realizado con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

De acuerdo con las autoridades, la captura está relacionada con el asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo, integrante de una comunidad indígena nahua, ocurrido el 30 de octubre de 2021.

Además, en el boletín de prensa señalan que Jesús “N” es investigado por presuntos vínculos con los grupos delictivos “Los Rojos” y el “Cártel de la Sierra“, también conocido como “Los Tlacos“.

De igual forma lo relacionan con hechos de violencia registrados en el corredor Chilapa–José Joaquín de Herrera, en Guerrero.