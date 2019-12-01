Alcaldes respaldan desaparición de policías municipales en Michoacán, asegura Segob

Alcaldes respaldan desaparición de policías municipales en Michoacán, asegura Segob
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 19:49:50
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Morelia, Michoacán, a 17 de julio del 2026.- La propuesta para que la Guardia Nacional asuma las tareas de seguridad en sustitución de las policías municipales ha encontrado respaldo entre varios presidentes municipales de Michoacán, afirmó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; indicó que algunos alcaldes consideran positiva la iniciativa planteada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista, el encargado de la política interna del estado explicó que el proyecto requerirá coordinación entre el Gobierno de México, el estado y los ayuntamientos para definir el modelo de operación. Señaló que la intención es construir una propuesta conjunta que atienda las necesidades de seguridad en los municipios.

Sostuvo que el análisis debe ir más allá del costo que representa mantener corporaciones municipales; asimismo, consideró necesario tomar en cuenta las condiciones bajo las que trabajan los gobiernos locales, especialmente en aquellos municipios donde las autoridades enfrentan presiones derivadas de la actividad delictiva.

Zepeda Villaseñor adelantó que el gobierno estatal continuará en coordinación con el resto de las y los alcaldes para conocer sus puntos de vista e incorporar sus planteamientos antes de definir el alcance de la propuesta en materia de seguridad pública.

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