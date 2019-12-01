Identifican a las dos mujeres que perdieron la vida durante un ataque armado en Tingambato, Michoacán 

Identifican a las dos mujeres que perdieron la vida durante un ataque armado en Tingambato, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 21:12:25
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Tingambato, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- Marian “N” y Esbeidi “N”, son las dos mujeres que fueron asesinadas a balazos en Tingambato, esta mañana de miércoles cuando viajaban en un vehículo de la marca Volskwagen color negro, tipo Jetta, y con placas de circulación UDC-F66390 adscritas a la Unión Democrática Campesina (UDC).

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, este martes dos mujeres fueron asesinadas a balazos cuando viajaban a bordo de un vehículo.

Fue al continuar con las indagatorias del caso, que las ahora occisas fueron identificadas por sus deudos como Marian “N” y Esbeidi “N”.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el doble homicidio.

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