Asegura FGR más de 8 mil litros de gas LP en cateo a estaciones en Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 22:20:35

Ciudad de México, 18 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), realizó un cateo en dos estaciones gaseras ubicadas en el municipio de Nacajuca, Tabasco.

El operativo se llevó a cabo con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), como parte de acciones para combatir el manejo irregular de hidrocarburos en la entidad.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos tanques con capacidad de cinco mil litros cada uno, los cuales se encontraban cargados al 80 por ciento.

En total, se decomisaron aproximadamente ocho mil litros de gas LP, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.