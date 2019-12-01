Identifican a las 7 personas que fallecieron en un accidente vehicular en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 21:48:51

Uruapan, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- Como ⁠Yoana, de 1 año; C.J.T., de 17 años; Elizabeth J., de 25 años; Martín J., de 55 años; Laura Dolores M., de 22 años; Juan Manuel J., de 36 años y Cristina T., de 36 años, fueron identificadas las siete personas que murieron en el accidente vehicular registrado en la carretera Uruapan-Carapan.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, sobre la referida carretera, en las inmediaciones de Rancho Morelos, se registró un choque entre dos vehículos, en el que perdieron la vida cinco personas en el lugar.

Otras seis personas resultaron heridas, mismas que fueron enviadas a distintos nosocomios de la ciudad de Uruapan, lamentablemente dos de ellas murieron mientras recibían atención médica, con lo que suman siete las víctimas mortales del percance.

