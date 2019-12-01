Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 09:47:00

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre 2026.- Como Christopher Giovanni; Dilan Jafet y Brandon Karim todos de 16 años, fueron identificados los jóvenes que perdieron la vida tras chocar con la motocicleta en que viajaban contra una camioneta el domingo por la tarde.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, sobre la carretera Morelia-Charo, se registró el choque entre una moto y una camioneta.

Como resultado del percance en el lugar murieron dos jóvenes y un tercero perdió la vida en un hospital.

Fue al continuar con las actuaciones del caso que los ahora occisos fueron identificados como como Christopher Giovanni; Dilan Jafet y Brandon Karim todos de 16 años.