Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 08:52:51

México. 23 de noviembre 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias por la muerte de cuatro elementos del Ejército Mexicano durante el operativo en el que fue detenido Fausto Isidro "N", alias ‘El Chapo Isidro’, en Sinaloa.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria reconoció la labor de los militares fallecidos y destacó su preparación y compromiso con el país, asimismo, envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y al personal de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, recordó la valentía de los elementos que perdieron la vida y expresó su respeto y agradecimiento por su servicio. También deseó pronta recuperación a los diez militares que resultaron heridos.

En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, agradeció las muestras de apoyo y solidaridad tras el fallecimiento de los integrantes del Ejército.

Fausto Isidro "N" fue detenido el pasado 20 de noviembre durante un operativo realizado en Guasave, Sinaloa. Es señalado como presunto líder del Cártel de los Beltrán Leyva y aliado del grupo conocido como Los Mayos.

De acuerdo con la información difundida, el operativo dejó un saldo de cuatro militares fallecidos y siete presuntos integrantes de grupos criminales abatidos.

Entre los militares identificados se encuentran Luis Eduardo Méndez, Abraham López y José Guadalupe Luna. La identidad del cuarto elemento no había sido revelada públicamente.