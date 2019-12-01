Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2026.- Durante la celebración de la Cuarta Sesión Extraordinaria, el Consejo Político Estatal del PRI abrió la puerta formalmente a una coalición con el Partido Acción Nacional al autorizar al dirigente estatal, Memo Valencia, concretar y suscribir convenios en el tema de la gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales por el principio de mayoría relativa de cara al proceso electoral 2026-2027.

El líder priista urgió al PAN para definirse si pactan o no una coalición para ir junto a los priistas en busca de la gubernatura de Michoacán, y fue claro al señalar que “no podemos estar sujetos a los tiempos de Acción Nacional”.

Afirmó que, por parte del PRI, “estamos en el acuerdo de que en el estado vamos juntos, iremos con un defensor en esta etapa que después será nuestro candidato, pero los tiempos del PAN no han permitido que esto avance, al parecer, hay el compromiso para que esta misma semana sesione su Consejo Político y defina esta situación, porque nosotros no podemos nombrar un defensor por Michoacán si en su partido no definen ese asunto tan importante”.

Memo Valencia aseguró que, si los albiazules no determinan la alianza, lo peor que pueda pasar, es que “les vamos a quitar el gallo y nos lo vamos a traer al PRI y vamos a tener un buen defensor de Michoacán”.

En el tema de los municipios, el dirigente recordó que habrá alianza solo en algunas demarcaciones por petición del PAN, y aunque no hubiera en ninguno, el Revolucionario Institucional no tiene problema, porque “el PRI está listo, tenemos varios cuadros y muy buenos elementos empezando por Morelia, la capital del estado donde tenemos gallo para jugar, no solo para competir, tenemos gallo para ganar, estamos preparados, hay estructura, tenemos con qué”.

Finalmente, el dirigente estatal subrayó que las decisiones en lo estatal se toman en el PRI Michoacán, “y son muy claras, quieren que nos unamos en los municipios tendrán que ser generosos con el partido, si no lo son, vamos a ir solos porque tenemos la garra, la lucha y las mejores mujeres y hombres para encabezar las candidaturas de nuestro partido”.

Estuvieron presentes, la secretaria general del PRI, Rocío Luquín Valdés; la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Yadira Guerrero Huerta; Adriana Campos Huirache, diputada local y coordinadora del grupo parlamentario del PRI; Adán Sánchez López, coordinador de alcaldes priistas y edil de Álvaro Obregón; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; Abraham López Calderón, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos; así como las y los dirigentes de sectores y organizaciones.