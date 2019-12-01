Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 09:45:50

Pinal de Amoles, Qro. 23 de noviembre 2026.- Servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la carretera federal 120, en donde se registró la volcadura de un camión de turismo, la cual dejó como saldo a cuatro personas heridas.

Fue sobre el kilómetro 138+500, cerca de la cabecera municipal, en donde la unidad perdió el control, tras presentar una falla en los frenos.

Tras volcar la unidad, se dio parte a los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron el rescate de una persona, quien se encontraba atrapada entre los fierros retorcidos.

Posteriormente, tras estabilizar a los lesionados, los trasladaron a un centro hospitalario, en donde continuarían con la atención médica.

Elementos de la Policía Municipal de Pinal de Amoles, así como Guardia Nacional, son quienes acudieron al lugar, para tomar conocimiento y abanderar la zona del accidente, mientras trabajaban los rescatistas.