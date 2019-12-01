Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 07:30:14

Guasave, Sinaloa, a 23 de noviembre 2026.- Personal de seguridad federal capturó a ocho presuntos integrantes del grupo criminal liderado por Fausto Isidro “N”, mejor conocido como “El Chapo Isidro”, durante un operativo en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, las detenciones se lograron como parte de las acciones de control en la entidad, tras la captura del capo.

Igualmente, la dependencia indicó que en la acción operativa, los militares fueron agredidos con disparos, por lo que, al repeler el ataque lograron detener a ocho personas, entre ellas un menor de edad, quienes, según el reporte oficial, habrían participado en los bloqueos registrados el 20 de noviembre tras la detención de Fausto “N”.

Luego de la refriega, los elementos castrenses aseguraronarmas de alto poder, entre ellas una ametralladora calibre .50, un fusil Barrett del mismo calibre, una ametralladora Minimi calibre 5.56 milímetros, seis armas largas y cuatro armas cortas.

De igual forma, decomisaron droga, cargadores, municiones de distintos calibres, equipo táctico y seis vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal y una torreta para el emplazamiento de ametralladoras.