Villanueva, Zacatecas, a 22 de noviembre de 2026.- La educación y los apoyos económicos son fundamentales para evitar que las juventudes se acerquen a la delincuencia, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que el abandono del sistema educativo durante años contribuyó al problema de violencia que enfrenta el país.

Durante la entrega de Becas para el Bienestar en Villanueva, Zacatecas, la mandataria afirmó que atender las causas de la inseguridad implica garantizar que las y los jóvenes tengan acceso a la educación y cuenten con respaldo económico para continuar sus estudios, en lugar de verse atraídos por grupos criminales.

Sheinbaum destacó que su gobierno busca fortalecer la permanencia escolar mediante los programas de becas y la construcción de nuevos espacios educativos, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación para quienes cursan la preparatoria y la universidad.

Asimismo, expresó que uno de sus principales objetivos al frente del Ejecutivo federal es lograr que todos los jóvenes mexicanos tengan acceso a un lugar en ambos niveles educativos y puedan recibir una beca, compromiso que aseguró se concretará durante su administración.